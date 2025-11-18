Трамп раскрыл причину постоянного недосыпа

Трамп пожаловался на недостаток сна из-за плотного расписания

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом раскрыл причину своего постоянного недосыпа, пишет РИА Новости.

«Он (наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, — прим. «Ленты.ру») мало спит, и я тоже мало сплю. Я думаю, что у нас одинаковое расписание, мы думаем о наших странах», — сказал глава Белого дома.

Трамп сравнил свое состояние с «сонным» режимом своего предшественника Джо Байдена, который бил все рекорды, засыпая везде и даже на пляже.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что Дональд Трамп может не спать по 20 часов в сутки. При этом, по словам Вэнса, если президент работает, вместо того чтобы спать, он ожидает от других того же.