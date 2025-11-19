Туристы вышли позагорать на пляж Сочи из-за неожиданной жары и попали на видео

Туристы вышли позагорать на пляж Сочи из-за неожиданно теплой погоды и попали на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 19 ноября воздух в российском городе прогрелся до плюс 31 градуса, а вода — до плюс 16 градусов. На кадрах видно, что люди одеты по-разному. Одни лежат у воды в купальнике и плавках, а другие — сидят в куртках.

