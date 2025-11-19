Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:44, 19 ноября 2025Путешествия

Туристы вышли позагорать на пляж Сочи из-за неожиданной жары и попали на видео

Загорающие на пляже Сочи в ноябре туристы попали на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристы вышли позагорать на пляж Сочи из-за неожиданно теплой погоды и попали на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 19 ноября воздух в российском городе прогрелся до плюс 31 градуса, а вода — до плюс 16 градусов. На кадрах видно, что люди одеты по-разному. Одни лежат у воды в купальнике и плавках, а другие — сидят в куртках.

Ранее смерч, подошедший к берегу Сочи, сняли на видео. Очевидцы заметили опасное явление в нескольких сотнях метров от побережья между пляжами «Ривьера» и «Светлячок».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости