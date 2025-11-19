Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 19 ноября 2025Россия

В детском доме в Воронеже рассказали о последствиях атаки ракетами ATACMS

ТАСС: На территории детского дома в Воронеже нашли два фрагмента ракет ATACMS
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Два металлических фрагмента нашли на территории детского дома в Воронеже после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS. О последствиях обстрела рассказала директор учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, Вера Плужник в беседе с ТАСС.

По ее словам, обломки обнаружили на дороге на территории детского дома. Этот участок оградили лентой, после чего фрагменты забрали сотрудники МЧС.

В свою очередь, директор геронтологического центра Светлана Синецкая сообщила, что в момент атаки ВСУ подопечные медучреждения были изолированы от окон. Пострадавших среди пожилых людей нет. Сейчас центр работает в штатном режиме. Его сотрудники самостоятельно обследовали один из корпусов. Осмотр еще двух проведут представители МЧС.

Ранее военный эксперт Алексей Живов высказал версию, что целью ракетной атаки ВСУ по Воронежу был военный полигон.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»

    В Кремле заявили о возможности визита Уиткоффа в Россию в любой момент

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости