В детском доме в Воронеже рассказали о последствиях атаки ракетами ATACMS

ТАСС: На территории детского дома в Воронеже нашли два фрагмента ракет ATACMS

Два металлических фрагмента нашли на территории детского дома в Воронеже после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS. О последствиях обстрела рассказала директор учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, Вера Плужник в беседе с ТАСС.

По ее словам, обломки обнаружили на дороге на территории детского дома. Этот участок оградили лентой, после чего фрагменты забрали сотрудники МЧС.

В свою очередь, директор геронтологического центра Светлана Синецкая сообщила, что в момент атаки ВСУ подопечные медучреждения были изолированы от окон. Пострадавших среди пожилых людей нет. Сейчас центр работает в штатном режиме. Его сотрудники самостоятельно обследовали один из корпусов. Осмотр еще двух проведут представители МЧС.

Ранее военный эксперт Алексей Живов высказал версию, что целью ракетной атаки ВСУ по Воронежу был военный полигон.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.