В Евросоюзе отказались ускорять процесс вступления Украины

Макаллистер: Украину не примут в Евросоюз в обход условий вступления

Евросоюз не будет ускорять процесс вступления Украины в объединение. Страна должна соответствовать всем условиям, заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер в беседе с «Известиями».

По его словам, сейчас объединение ведет дебаты не по поводу того, как принять страну в обход условий, а о том, как ускорить прогресс Украины. «Вступление Украины нельзя ускорить сверх ее заслуг, но убедительная и последовательно поддерживаемая европейская перспектива необходима для мира и безопасности нашего континента», — добавил Макаллистер.

Он также отметил, что полноправным членом Евросоюза Украина сможет стать только тогда, когда будут выполнены все условия и установлен мир.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сперва украинский лидер Владимир Зеленский должен разъяснить странам Европейского союза ситуацию, связанную с коррупционным скандалом в энергетическом секторе Украины, иначе ей будет закрыта дорога в объединение.