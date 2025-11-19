Депутат Колесник: Заявления главы Минобороны Великобритании выглядят карикатурно

Заявления министра Великобритании Джона Хили о действиях российских кораблей в Балтийском море выглядят карикатурно, потому что они любые неудачи пытаются свалить на Россию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили обратился с посланием к России из-за якобы действий российского корабля «Янтарь» вблизи британских берегов. Глава британского оборонного ведомства заявил, что это уже второй случай захода российского судна в воды страны за год.

Колесник отметил, что глава Минобороны Великобритании занимается дезинформацией, говоря о деятельности российского корабля «Янтарь» в балтийских водах. Он также указал, что расположение подводных кабелей на дне Балтийского моря давно известно и обвинения в адрес России неуместны.

«Они пытаются все на нас свалить. Но уже это выглядит карикатурно. Но они пусть не забывают, что у них маленькая территория, плотная застройка. Гидрографические суда ходят по всему миру, никто не воспрепятствует их работе», — сказал парламентарий.

Ранее в Главном штабе Военно-морского флота (ВМФ) России прокомментировали сообщения британских СМИ о перехвате российской подводной лодки в Ла-Манше. В ведомстве подчеркнули, что лодки ВМФ России выполняют свои учебно-боевые задачи в Мировом океане, их невозможно перехватить.

