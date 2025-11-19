Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:28, 19 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на послание главы Минобороны Великобритании к России

Депутат Колесник: Заявления главы Минобороны Великобритании выглядят карикатурно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заявления министра Великобритании Джона Хили о действиях российских кораблей в Балтийском море выглядят карикатурно, потому что они любые неудачи пытаются свалить на Россию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили обратился с посланием к России из-за якобы действий российского корабля «Янтарь» вблизи британских берегов. Глава британского оборонного ведомства заявил, что это уже второй случай захода российского судна в воды страны за год.

Колесник отметил, что глава Минобороны Великобритании занимается дезинформацией, говоря о деятельности российского корабля «Янтарь» в балтийских водах. Он также указал, что расположение подводных кабелей на дне Балтийского моря давно известно и обвинения в адрес России неуместны.

«Они пытаются все на нас свалить. Но уже это выглядит карикатурно. Но они пусть не забывают, что у них маленькая территория, плотная застройка. Гидрографические суда ходят по всему миру, никто не воспрепятствует их работе», — сказал парламентарий.

Ранее в Главном штабе Военно-морского флота (ВМФ) России прокомментировали сообщения британских СМИ о перехвате российской подводной лодки в Ла-Манше. В ведомстве подчеркнули, что лодки ВМФ России выполняют свои учебно-боевые задачи в Мировом океане, их невозможно перехватить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости