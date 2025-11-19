В Госдуме оценили перспективы повышения пенсионного возраста в России

Председатель Госдумы Володин: Власти не собираются повышать пенсионный возраст

Российские власти не собираются повышать пенсионный возраст в стране, для этого нет весомых предпосылок. Об этом заявил председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Дискуссии по этому вопросу в российском парламенте не ведутся, подчеркнул глава ГД. «Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать», — заверил Володин.

Он добавил, что ряд средств массовой информации (СМИ) в России неверно интерпретировали слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Она имела в виду выгоду от более позднего выхода на пенсию. В случае завершения трудового стажа на 10 лет позже, отмечала депутат, размер пенсии увеличится. Некоторые же СМИ, посетовал Володин, перефразировали спикера и исказили смысл ее высказывания. «Это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать», — резюмировал Володин.

Реформа пенсионной системы в России началась в 2019 году. Она подразумевала постепенный подъем сроков выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет — для мужчин. Возраст начала социальных выплат, в свою очередь, увеличили с 60 до 65 лет и с 65 до 70 лет соответственно. Для выхода на пенсию женщинам будет необходимо иметь трудовой стаж от 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов, для мужчин условия аналогичные. Эти изменения должны закрепиться в законодательстве к 2028 году.

В сложившихся в стране реалиях, отмечала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пожилым гражданам в целом выгоднее продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста. Обеспечить достойный уровень жизни на одну лишь пенсию сейчас крайне трудно, резюмировала она.