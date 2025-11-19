Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 19 ноября 2025Россия

В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по Воронежу ракетами ATACMS

Депутат Шеремет счел провокацией попытку удара ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет счел провокацией попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Воронежу ракетами ATACMS. Его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Киев такими выходками пытается сорвать мирное урегулирование конфликта.

Шеремет убежден, что президент Украины Владимир Зеленский стремится любой ценой втянуть США в открытое противостояние с Россией.

Депутат также призвал разобраться в том, действовали ли ВСУ самостоятельно, принимая решения атаковать американскими ракетами гражданскую инфраструктуру в глубине России.

До этого Минобороны доложило, что все выпущенные украинской армией четыре ракеты ATACMS по Воронежу 18 ноября удалось сбить.

В ведомстве разъяснили, что этому способствовал противоракетный бой с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детского дома в российском городе.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Появились новые детали о прошлом пропавшего в тайге с семьей бизнесмена Усольцева

    Стали известны все участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости