В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по Воронежу ракетами ATACMS

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет счел провокацией попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Воронежу ракетами ATACMS. Его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Киев такими выходками пытается сорвать мирное урегулирование конфликта.

Шеремет убежден, что президент Украины Владимир Зеленский стремится любой ценой втянуть США в открытое противостояние с Россией.

Депутат также призвал разобраться в том, действовали ли ВСУ самостоятельно, принимая решения атаковать американскими ракетами гражданскую инфраструктуру в глубине России.

До этого Минобороны доложило, что все выпущенные украинской армией четыре ракеты ATACMS по Воронежу 18 ноября удалось сбить.

В ведомстве разъяснили, что этому способствовал противоракетный бой с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детского дома в российском городе.