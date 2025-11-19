Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 19 ноября 2025Мир

В МИД прокомментировали сообщения о подготовке рамочного соглашения по Украине

Захарова: МИД РФ не получал от США информации о рамочном соглашении по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

МИД России не получал от США информации о подготовке рамочного соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с «Ридусом».

«Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не получала никакой информации от коллег из Государственного департамента США.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает согласовать рамочное соглашение по урегулированию конфликта на Украине до конца месяца, а возможно, уже и на этой неделе.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости