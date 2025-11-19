Бывший СССР
В Молдавии заявили о залете неизвестного дрона на территорию республики

Украина уведомила Минобороны Молдавии о залете дрона на территорию республики
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Украина и Румыния уведомили Минобороны Молдавии о залете на территорию республики неизвестного дрона. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба молдавского оборонного ведомства.

«После обмена информацией с партнерами с Украины и из Румынии был подтвержден факт пролета беспилотного летательного аппарата над национальным воздушным пространством», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что дрон залетел в воздушное пространство Молдавии с территории Украины на сверхнизкой высоте, поэтому не был обнаружен молдавскими системами мониторинга.

Ранее на Украине запустили собственное серийное производство дронов-перехватчиков Octopus. По словам министра обороны республики Дениса Шмыгаля, беспилотник создается для перехвата российских дронов «Герань».

