12:21, 19 ноября 2025Экономика

В Москве назвали долю возглавляемого женщинами бизнеса

Собянин: Треть малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины
Дмитрий Воронин

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Треть малого и среднего бизнеса в Москве сейчас возглавляют женщины. Такие показатели назвал столичный мэр Сергей Собянин.

«При этом каждая пятая руководит промышленными предприятиями в городе», — написал он в соцсетях.

Поздравив всех с международным днем женского предпринимательства, Собянин указал на активную поддержку женских бизнес-инициатив через ГБУ «Малый бизнес Москвы». «Только в прошлом году на долю женщин пришлось 57 процентов обращений за обучающими программами и 45 процентов — за консультациями», — отметил мэр.

В 2024 году численность женщин — индивидуальных предпринимателей выросла в России до 1,8 миллиона, то есть до 41,4 процента. Москвичек среди них оказалось 194 тысячи, или 43,3 процента.

Ранее также стало известно, что количество самозанятых в Москве превысило 2,1 миллиона.

