В Петербурге православным храмам и мечетям разрешат нарушать тишину по утрам

ЗакС Петербурга примет закон о привилегиях для храмов в нарушении тишины

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло поправки в городской закон «Об административных правонарушениях», который позволит религиозным организациям проводить обряды с 8:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Так, православные храмы не будут штрафовать за ранний колокольный звон и службу в праздники. Изменения вносят в Кодекс административных правонарушений (КоАП), по которому сейчас до 12:00 в многоквартирных домах в эти дни шуметь нельзя.

В пояснительной записке указано, что утренний звон колоколов является частью христианского храмового богослужения и используется в том числе для призыва христиан к богослужению и для оповещения о времени его начала.

Ранее в сети появилась информация, что за шумные вечеринки или неправильную перепланировку россиян могут выселить из квартиры. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева отметила, что такая вероятность крайне мала — россияне, скорее всего, за нарушение тишины получат административное наказание.