Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 19 ноября 2025Экономика

В Петербурге православным храмам и мечетям разрешат нарушать тишину по утрам

ЗакС Петербурга примет закон о привилегиях для храмов в нарушении тишины
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло поправки в городской закон «Об административных правонарушениях», который позволит религиозным организациям проводить обряды с 8:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Так, православные храмы не будут штрафовать за ранний колокольный звон и службу в праздники. Изменения вносят в Кодекс административных правонарушений (КоАП), по которому сейчас до 12:00 в многоквартирных домах в эти дни шуметь нельзя.

В пояснительной записке указано, что утренний звон колоколов является частью христианского храмового богослужения и используется в том числе для призыва христиан к богослужению и для оповещения о времени его начала.

Ранее в сети появилась информация, что за шумные вечеринки или неправильную перепланировку россиян могут выселить из квартиры. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева отметила, что такая вероятность крайне мала — россияне, скорее всего, за нарушение тишины получат административное наказание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»

    В Кремле заявили о возможности визита Уиткоффа в Россию в любой момент

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости