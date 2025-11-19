В пострадавший от удара ВСУ российский регион привезут генераторы и топливозаправщики

Глава ДНР Пушилин: Из госрезерва выделят генераторы и топливозаправщики

После атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру Донецкой народной республики (ДНР) выделят генераторы и топливозаправщики из Федерального агентства по государственным резервам. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Согласовал с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым выделение из Федерального агентства по государственным резервам генераторов и топливозаправщиков, которые сейчас очень нужны региону», — написал он.

Пушилин, помимо того, обсудил с главой Минэнерго России Сергеем Цивилевым меры по стабилизации ситуации с последствиями ударов украинских войск по энергосистеме республики.

Ранее глава ДНР заявил, что ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему региона. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская ТЭС. В результате оказались обесточены многие населенные пункты, остановились котельные, фильтровальные станции.