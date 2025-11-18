Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке ВСУ на энергосистему ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили беспрецедентную атаку на энергосистему Донецкой Народной Республики. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции», — уточнил чиновник.

Сейчас профильные ведомства работают в экстренном режиме, уточнил Пушилин, пообещав гражданам, что будет дополнительно информировать их.

Накануне Горловка и часть Донецка погрузились во тьму. Как рассказал глава ДНР, порядка 500 тысяч абонентов лишились электричества из-за атак украинских беспилотников.

Позднее стало известно, что в результате вражеской атаки оказались повреждены Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции. По словам Пушилина, в Донецке свет вернулся в дома местных жителей, однако на подачу тепла еще не работают две котельные.