Россия
01:23, 17 ноября 2025Россия

Два российских города погрузились во тьму

Горловка и часть Донецка остались без электричества
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Горловка и большая часть Донецка оказались обесточены. Об этом ночью в понедельник, 17 ноября, сообщает издание РИА Новости.

«Город [Горловка] обесточен. Прогнозов нет», — написал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Как уточняется, в нескольких районах Донецка возникли перебои с электроснабжением. Свет пропал в центральном Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калинининском и Киевском районах. Кроме того, освещение отсутствует не только в домах, но и на улицах.

Ранее сообщалось, что ночью в Нижнем Новгороде массово отключилось электричество. Его наблюдали в нескольких микрорайонах, в том числе в Верхних Печерах и на улице Родионова.

