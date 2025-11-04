Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:59, 4 ноября 2025Экономика

В российском городе массово отключилось электричество

В Нижнем Новгороде ночью 4 ноября массово отключилось электричество
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Нижнем Новгороде ночью 4 ноября 2025 года произошло массовое отключение электричества. Об этом написал Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Известно, что отключение электричества наблюдается в нескольких микрорайонах российского города. «Без света сейчас Верхние Печеры и улица Родионова. На улице Ивлиева тоже было отключение», — отмечается в публикации.

Согласно информации от источника, на улице Ивлиева электричество уже восстановлено. Сведения о причинах аварийного отключения электроснабжения пока не поступали.

Ранее Кемеровскую область одновременно накрыли пожары и ураган со снегом. Губернатор Кузбасса Илья Середюк утром 2 ноября сообщил о 4 случаях повреждения кровли на зданиях различного типа, а также о 13 случаях падения деревьев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

    Финансист назвала выгодные даты для открытия вклада в российских банках

    В российском городе массово отключилось электричество

    Нарышкин заявил о восхищении «Буревестником» и «Посейдоном»

    В России рассказали об отношениях с дипломатами Запада и Украины в ООН

    В ВСУ создали методичку по уничтожению сдающихся в плен украинских солдат

    В России оценили слова Мерца о высылке сирийских беженцев

    Жители Нижегородской области услышали более десяти взрывов при отражении атаки дронов

    В Днепропетровской области вспыхнул огромный пожар после атаки

    Песков раскрыл подробности о подготовке прямой линии с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости