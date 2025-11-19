Бывший СССР
В Раде предрекли последствия сохранения Ермака у власти

Дубинский: В случае сохранения Ермака во власти начнется жесткая зачистка
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

В случае сохранения президентом Украины Владимиром Зеленским во власти главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака в стране начнется зачистка оппозиции. С таким прогнозом выступил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

«В анонсированных Зеленским решениях нет увольнения Ермака. При этом, если он устоит, то начнется максимально жесткая зачистка политического периметра», — предположил политик.

Дубинский назвал наиболее вероятным исходом в случае зачистки приговор бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По мнению депутата, Зеленский сможет подавить недовольство членов правящей фракции «Слуга народа» и «кинуть им кость» в виде двух-трех должностей министров.

Ранее украинское издание «Цензор» назвало со ссылкой на свои источники два условия увольнения Ермака. По словам журналистов, увольнение главы ОП возможно в случае его прямого упоминания в разговорах фигурантов коррупционного скандала.

