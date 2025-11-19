В Раде заявили о фигурирующем в подозрении Миндичу Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в подозрении, предъявленном его соратнику, бизнесмену Тимуру Миндичу. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«[Миндич] с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины», — говорится в документе.
Уточняется, что Миндич пользовался сложившейся в стране ситуацией, а также наличием дружеских отношений с Зеленским и связями с должностными лицами в органах госвласти.