На Западе рассказали о последствиях коррупционного скандала для Зеленского

Le Figaro: Коррупционный скандал стал для Зеленского кошмаром

Украинский президент Владимир Зеленский оказался один на один с опасными последствиями коррупционного скандала, что стало для него кошмаром, пишет Le Figaro.

В статье говорится, что друзья Зеленского и министры набрали откатов на сумму около 100 миллионов долларов за присуждение государственных заказов на работы по защите украинской энергетической инфраструктуры. «Бывший продюсер Зеленского Тимур Миндич бежал из страны, скрывшись от ареста», — рассказал автор.

По его мнению, расследование антикоррупционного бюро вызвало глубокое отвращение у населения Украины и встревожило европейских спонсоров.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в секторе энергетики. В расследовании фигурируют два бывших министра Герман Галущенко и Светлана Гринчук.