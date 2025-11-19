В России отреагировали на одобренную США военную поддержку Киеву на 105 миллионов долларов

Шеремет назвал новую партию военной помощи Украине «припарками для мертвого»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал одобренную Госдепом США продажу Киеву военного оборудования по обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot на 105 миллионов долларов «припарками для мертвого». Его слова публикует ТАСС.

«Видимо, США, пренебрегая мнением своих граждан и собственной безопасностью, действуют по принципу "горит сарай, гори и хата", ошибочно надеясь, что они далеко и это пламя не сможет перекинуться на их страну, очень напоминающую бочку без крышки с сухим порохом», — обозначил Шеремет.

По мнению парламентария, военная поддержка для Киева только мешает приближению мира на Украине.

«Вне сомнения, руководство США осознает, что деньги и новые поставки оружия для Украины больше похожи на "припарки для мертвого". Таким образом они лишь бесчеловечно продлевают предсмертную агонию погрязшей в коррупции страны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Киев запросил у США услуги и материалы для поддержания работоспособности систем, включая усовершенствование пусковых установок M901 до стандарта M903. Госдеп, предварительно, одобрил эту продажу — уведомление об этом направлено в Конгресс.