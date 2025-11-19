Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 19 ноября 2025Россия

В России отреагировали на одобренную США военную поддержку Киеву на 105 миллионов долларов

Шеремет назвал новую партию военной помощи Украине «припарками для мертвого»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал одобренную Госдепом США продажу Киеву военного оборудования по обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot на 105 миллионов долларов «припарками для мертвого». Его слова публикует ТАСС.

«Видимо, США, пренебрегая мнением своих граждан и собственной безопасностью, действуют по принципу "горит сарай, гори и хата", ошибочно надеясь, что они далеко и это пламя не сможет перекинуться на их страну, очень напоминающую бочку без крышки с сухим порохом», — обозначил Шеремет.

По мнению парламентария, военная поддержка для Киева только мешает приближению мира на Украине.

«Вне сомнения, руководство США осознает, что деньги и новые поставки оружия для Украины больше похожи на "припарки для мертвого". Таким образом они лишь бесчеловечно продлевают предсмертную агонию погрязшей в коррупции страны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Киев запросил у США услуги и материалы для поддержания работоспособности систем, включая усовершенствование пусковых установок M901 до стандарта M903. Госдеп, предварительно, одобрил эту продажу — уведомление об этом направлено в Конгресс.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    В США сделали заявление о расширении ядерных возможностей

    Учеников российской школы госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете

    Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости