Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 19 ноября 2025Россия

В России перевернулся автобус с пассажирами

На Дальнем Востоке перевернулся автобус с пассажирами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровском крае перевернулся автобус с пассажирами. О ЧП на Дальнем Востоке сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На опубликованной фотографии видно лежащий на боку ПАЗ.

По данным канала, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Упоминается о нескольких пострадавших, однако точно известно лишь о полученной кондуктором травме — у него сломана рука. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Пермском крае произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Его жертвами стали семь человек. Еще 15 — пострадали.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Появились новые детали о прошлом пропавшего в тайге с семьей бизнесмена Усольцева

    Стали известны все участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости