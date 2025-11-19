В России перевернулся автобус с пассажирами

На Дальнем Востоке перевернулся автобус с пассажирами

В Хабаровском крае перевернулся автобус с пассажирами. О ЧП на Дальнем Востоке сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На опубликованной фотографии видно лежащий на боку ПАЗ.

По данным канала, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Упоминается о нескольких пострадавших, однако точно известно лишь о полученной кондуктором травме — у него сломана рука. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Пермском крае произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Его жертвами стали семь человек. Еще 15 — пострадали.