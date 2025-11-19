В России рассказали об угрозе для Зеленского

Депутат Чепа: Отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским говорит о большой угрозе

Отказ от встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским говорит о большой угрозе для украинского президента. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит News.ru.

Парламентарий напомнил, что незадолго до этого Вашингтон отказался принимать главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Тот вместо возвращения в Киев уехал в Италию.

«То же самое мы видим и с Зеленским, с ним отказался встречаться Уиткофф. Не просто так шум поднимает и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Возникла очень большая угроза перед командой Зеленского», — считает депутат.

Чепа также добавил, что до промежуточных выборов в США, вокруг которых будет идти большая игра, остается меньше года. Это в свою очередь повлияет на то, какую политику в отношении Зеленского и его команды будет проводить Белый дом.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ западных стран начали хуже относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, об этом говорит то, что к материалам про украинского лидера подбирают все более отрицательные заголовки и неудачные фотографии.