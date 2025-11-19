Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:15, 19 ноября 2025Россия

В Совфеде предрекли переезд Зеленского в Британию

Сенатор Джабаров: Лондон заберет Зеленского, несмотря на коррупцию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Susana Vera / Reuters

Лондон «заберет» украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал. Переезд политика в Великобританию предрек сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Лондон “заберет” Зеленского, несмотря на коррупцию (...) Однако, даже если Зеленский потеряет должность, англичане, полагаю, его к себе всё-таки вытащат, чтобы он у них доживал свои дни», — написал Джабаров.

По его словам, отношение западных союзников Украины к Зеленскому связано не с коррупционным скандалом, а с ходом проведения специальной военной операции (СВО).

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в секторе энергетики. В расследовании фигурируют два бывших министра Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

    Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

    Российский посол в Японии предупредил о рисках эскалации из-за военного альянса

    Палата представителей США проголосовала за публикацию файлов Эпштейна

    ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

    Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

    Медведев провел встречу с Хинштейном

    Эколог раскрыл последствия ноябрьского потепления в Москве

    Военкор оценил штурм Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости