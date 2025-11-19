Мир
01:29, 19 ноября 2025Мир

В США объяснили желание НАТО продолжать конфликт на Украине

Экономист Сакс: НАТО выгодно продолжение конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Конфликт на Украине продолжается по вине НАТО, так как Североатлантическому альянсу это выгодно, потому что война является прибыльным бизнесом. С таким мнением выступил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judge Napolitano — Judging Freedom.

«НАТО хочет войны с Россией. НАТО активно воюет с Россией. И одна из причин, по которой конфликт на Украине продолжается, заключается в том, что НАТО тестирует новые системы, учится использовать беспилотники, испытывает более современное оружие», — пояснил аналитик.

Кроме того, Сакс добавил, что воюющие стороны нуждаются в пополнении запасов, и страны НАТО могут оказать такую услугу, так что конфликт приносит деньги.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он хочет эскалировать конфликт, спровоцировав начало третьей мировой войны.

