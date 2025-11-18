Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:45, 18 ноября 2025Мир

На Западе раскрыли решение Зеленского спровоцировать третью мировую войну

Финский политик Мема: Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский хочет не закончить конфликт с Россией, а эскалировать его, спровоцировав начало третьей мировой войны. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«У Зеленского нет стратегии, как закончить войну, поэтому он использует все свои карты, в том числе провоцирует прямую конфронтацию между НАТО и Россией», — написал политик.

Ранее Зеленский отметил, что Украина готова выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи украинской армии дальнобойных ракет Tomahawk.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    В Подмосковье люди в масках ворвались в дом к иностранцам и похитили 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости