В США спрогнозировали будущее Зеленского

Полковник Макгрегор: Правительство Зеленского может не пережить праздники
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Правительство украинского президента Владимира Зеленского может не пережить новогодние праздники в связи с тяжелым положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. С таким заявлением в интервью на YouTube выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я буду удивлен, если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники. Ну если они и переживут праздники, не думаю, что они продержатся дольше января или февраля», — сказал отставной военный.

Макгрегор подчеркнул, что ВСУ потеряли многие опорные пункты и испытывают большие проблемы с логистикой.

Ранее Макгрегор заявил, что позиции российского лидера Владимира Путина сильны как никогда.

