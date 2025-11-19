Полковник Макгрегор: Правительство Зеленского может не пережить праздники

Правительство украинского президента Владимира Зеленского может не пережить новогодние праздники в связи с тяжелым положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. С таким заявлением в интервью на YouTube выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я буду удивлен, если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники. Ну если они и переживут праздники, не думаю, что они продержатся дольше января или февраля», — сказал отставной военный.

Макгрегор подчеркнул, что ВСУ потеряли многие опорные пункты и испытывают большие проблемы с логистикой.

Ранее Макгрегор заявил, что позиции российского лидера Владимира Путина сильны как никогда.