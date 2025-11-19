Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:18, 19 ноября 2025Бывший СССР

В украинской армии пожаловались на военные разработки России

AFP: Украинский боец Константин пожаловался на военные разработки России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Замкомандира подразделения ПВО 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин (фамилия не называется) пожаловался на военные разработки России, к которым украинской армии необходимо адаптироваться. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse (AFP).

«Нам нужно адаптироваться каждый месяц [к российским разработкам на фронте]. Иногда еще чаще», — рассказал военнослужащий.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) писал, что Вооруженные силы России применяют новую тактику в боях у Северска и Красного Лимана в Донецкой народной республике. Российские военные захватывают воздушное пространство, проникают вглубь обороны украинских войск, проводя атаки небольшими группами.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал о начале штурма Северска. Отмечалось, что российским военным удалось прорваться в город и закрепиться на его южных окраинах.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    В США сделали заявление о расширении ядерных возможностей

    Учеников российской школы госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете

    Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости