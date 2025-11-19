Бывший СССР
02:30, 19 ноября 2025Бывший СССР

В украинской области ввели режим радиационной угрозы

В Житомирской области Украины вводился режим радиационной угрозы

В Житомирской области Украины вводился режим радиационной угрозы, об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог.

Предупреждение прозвучало в 02:14 по московскому времени, отбой был дан спустя две минуты. Украинские паблики предположили, что подобный сигнал мог быть вызван сбоем или ошибкой.

Аналогичная ситуация произошла в августе в Полтавской области. Как пояснил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут, произошел сбой системы оповещения, и в Миргородском и Кременчугском районах вместо воздушной тревоги была объявлена радиационная.

