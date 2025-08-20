Раскрыта причина радиационной угрозы в Полтавской области

Причиной радиационной угрозы в Полтавской области стал сбой в системе оповещения. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут в своем Telegram-канале.
«В системе оповещения произошел сбой, и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза», — написал он.
Угрозу радиации объявили в Миргородском и Кременчугском районах.
Ранее, 19 августа, военкор Андрей Руденко раскрыл подробности ночного удара российских войск по Кременчугу в Полтавской области. В результате атаки был поврежден нефтеперерабатывающей завод.