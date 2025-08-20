Бывший СССР
Раскрыта причина радиационной угрозы в Полтавской области

В Полтавской области объявили угрозу радиации из-за сбоя в системе оповещения
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Причиной радиационной угрозы в Полтавской области стал сбой в системе оповещения. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут в своем Telegram-канале.

«В системе оповещения произошел сбой, и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза», — написал он.

Угрозу радиации объявили в Миргородском и Кременчугском районах.

Ранее, 19 августа, военкор Андрей Руденко раскрыл подробности ночного удара российских войск по Кременчугу в Полтавской области. В результате атаки был поврежден нефтеперерабатывающей завод.

    Все новости