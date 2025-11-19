Интернет и СМИ
Врач дал необычный совет для восстановления после инсульта

Невролог Багаутдинов заявил, что восстановиться после инсульта помогает готовка
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: JU.STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог, реабилитолог Артем Багаутдинов дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» необычный совет о том, как восстановиться после инсульта. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Невролог объяснил, что человеку после инсульта важно восстановить память и концентрацию внимания. Для этого он посоветовал решать головоломки или кроссворды, а также учить языки. Кроме того, Багаутдинов призвал таких людей готовить по рецептам.

«Он (человек после инсульта) читает список продуктов, он смотрит технологию приготовления, держит это в голове и готовит — такая же тренировка памяти», — объяснил реабилитолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки, которые указывают на то, что у человека произойдет инфаркт или инсульт в течение пяти лет. К ним он отнес высокий уровень холестерина, лишний вес и гипертонию.

