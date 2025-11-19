Забота о себе
18:49, 19 ноября 2025Забота о себе

Врач предупредила о смертельной опасности покусывания щек

Стоматолог Антонова: Хроническая травматизация полости рта может привести к раку
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ShutterDivision / Shutterstock / Fotodom

Из-за постоянного покусывания губ или щек может возникнуть хроническая травматизация полости рта, рассказала онколог Ирина Антонова. О смертельной опасности этой привычки она предупредила в беседе с aif.ru.

По словам Антоновой, человек, который кусает губы или щеки, может годами не замечать травму, однако постоянное повреждение тканей может привести к появлению злокачественной опухоли. В этом случае во рту появляется незаживающая язва, которая не доставляет дискомфорта и не болит.

«Если ранка во рту не проходит в течение 10-14 дней, несмотря на лечение, назначенное стоматологом, и при этом не болит — это повод для немедленной консультации у онколога, даже если внешне она ничем не отличается от следов случайного прикусывания», — объяснила врач.

Чтобы избежать развития опухоли, Антонова порекомендовала регулярно проводить самодиагностику и внимательно осматривать слизистую оболочку щек, десен, языка и неба. По словам врача, важно обращать внимание на возникновение белых или красных пятен или припухлостей. Кроме того, необходимо пальцами прощупывать низ полости рта и подъязычную область и проверять, нет ли там уплотнений.

Ранее онколог Владимир Ивашков заявил, что приближение менопаузы можно заподозрить по четырем признакам. Первым из них он назвал увеличение живота.

