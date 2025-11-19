Женщинам перечислили признаки приближающейся менопаузы

Онколог Ивашков назвал увеличение живота признаком приближающейся менопаузы

Онколог Владимир Ивашков заявил, что приближение менопаузы можно заподозрить по четырем признакам. Их он перечислил женщинам в своем Telegram-канале.

Первым признаком Ивашков назвал увеличение живота. Причем происходить это может, несмотря на физическую активность и рациональное питание, подчеркнул он.

Вторым признаком доктор назвал психические нарушения: перепады настроения, тревогу, депрессию, апатию, невозможность сконцентрироваться, туман в голове. Кроме того, по его словам, приближающаяся менопауза дает о себе знать проблемами с кожей.

«Раньше болели гриппом раз в несколько лет, а теперь постоянно то ОРВИ, то молочница? При снижении уровня половых гормонов снижается и способность организма противостоять инфекциям, увеличивается частота воспалительных и гинекологических заболеваний», — раскрыл Ивашков последний признак.

