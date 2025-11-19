Экономика
13:22, 19 ноября 2025

АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

Дочерняя компания «Лукойла» анонсировала закрытие всех заправок в Финляндии
Финская сеть автозаправочных станций Teboil, принадлежащая российской компании «Лукойл», анонсировала прекращение работы всех АЗС из-за отсутствия топлива. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Заправки будут закрываться постепенно, распродавая имеющиеся запасы. Если на табло появится значение 3.888 в пункте цены, значит, этого вида топлива больше нет. На площадках, где больше не производится обслуживание, будет запрещено пребывание посторонних.

В общей сложности у Teboil около 400 автозаправочных станций на территории Финляндии. Компания была основана еще в 1934 году, а «Лукойл» владеет ею с 2005 года.

Нынешние проблемы связаны с санкциями США в отношении материнской компании, что сделало невозможной работу иностранного бизнеса. «Лукойл» продолжает поиск покупателей своих активов за рубежом.

По данным СМИ, российская компания хотела бы продать весь бизнес, общую стоимость которого оценивают в 14 миллиардов долларов, одной структуре, чтобы оформить сделку как можно быстрее, но пока претендентов больше интересуют отдельные сегменты бизнеса.

