Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI в Мадриде

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI в его резиденции Сарсуэла в Мадриде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

«Филипп VI принял его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, во дворце Сарсуэл», — отмечается в сообщении.

В королевском дворце состоялось рабочее совещание. Испанию представляли министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и посол на Украине Рикардо Лопес Аранда. Зеленский приехал вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допустил, что Зеленский в ходе турне по южной Европе может встретиться со своим «кошельком», бизнесменом Тимуром Миндичем.