13:58, 19 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог высказался о будущем фигурирующего в обвинении Миндичу Зеленского

Политолог Журавлев допустил импичмент Зеленского, попавшего в обвинение Миндичу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может быть привлечен к уголовному делу в отношении его соратника, бизнесмена Тимура Миндича, считает политолог Дмитрий Журавлев. Будущее политика он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что имя Зеленского фигурирует в заключительном обвинении, предъявленном Миндичу. Согласно документам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), для незаконного обогащения бизнесмен пользовался сложившейся в стране ситуацией, а также наличием дружеских отношений с президентом и связями с должностными лицами в органах госвласти.

По мнению политолога, дальнейшая судьба Зеленского полностью зависит от американцев.

«Он может быть привлечен к этому делу, может произойти импичмент. Вопрос: есть ли силы у тех, кто может это проводить? Понятно, что американцы готовят на это команду. Готовы ли они сносить Зеленского или пока готовы его подержать? Это только они знают, но как только он перестанет быть нужен, тут же он будет привлечен к этому уголовному делу, что закончится импичментом», — поделился Журавлев.

Ранее на Западе рассказали о последствиях коррупционного скандала для Зеленского. Сообщалось, что они стали кошмаром для украинского лидера.

    Все новости