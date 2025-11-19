Забота о себе
Забота о себе

Женщинам подсказали способ научить мужчин техникам орального секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что если мужчина не умеет заниматься оральным сексом, то его можно этому научить с помощью одного способа. Его она подсказала женщинам в своем Telegram-канале.

Как отметила Мелехина, если женщина хорошо знает собственное тело и техники орального секса, доставляющие удовольствие, то ей необходимо взять фрукт и самой показать партнеру, какие именно движения ему стоит совершать в постели.

«Необходимо сказать: "Слушай, я бы хотела, чтобы ты так попробовал на мне. Мне кажется, мне бы очень сильно понравилось, я бы кайфанула"», — посоветовала специалистка. Однако бывают случаи, когда даже после этого мужчина не может научиться заниматься оральным сексом так, чтобы женщина получала от этого удовольствие, уточнила Мелехина.

Ранее сексолог Бхавини Шназвали предупредила о проблемах со здоровьем из-за воздержания. Так, по ее словам, секс помогает лучше контролировать артериальное давление.

