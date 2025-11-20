Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:31, 20 ноября 2025Ценности

60-летняя супермодель снялась в нижнем белье и без макияжа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @paulinaporizkov

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в нижнем белье. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

Вначале 60-летняя знаменитость предстала перед камерой в халате, который сняла, оставшись в бежевых трусах. Затем она надела лиловый бюстгальтер и показала фигуру с разных ракурсов. В том числе манекенщица продемонстрировала шрамы на коже после двусторонней операции по замене тазобедренного сустава.

Впоследствии Поризкова примерила укороченные синие джинсы и белую кофту с узором в виде белок, а также запечатлела крупным планом лицо без макияжа.

Ранее в ноябре 44-летняя бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио обнажила грудь для фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    В России разрешили применять две инновационные вакцины против рака

    Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

    60-летняя супермодель снялась в нижнем белье и без макияжа

    Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева в титульном бою

    Маркетплейсы предупредили о последствиях запрета программ лояльности для россиян

    Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и Купянске

    Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

    На Западе рассказали о втягивании союзника Киева в конфликт

    В Нидерландах оценили план США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости