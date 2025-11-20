Наука и техника
«Яндекс» начал искать сознание у ИИ

Российская компания «Яндекс» начала эксперимент по изучению возможности проявления у искусственного интеллекта (ИИ) сознания. Об этом сообщает ТАСС.

Цель исследования IT-гиганта заключается в том, чтобы выяснить, формируются ли у ИИ устойчивые предпочтения и собственная точка зрения. В проекте примет участие нейробиолог, академик Российской академии наук (РАН) Константин Анохин.

Первый этап эксперимента уже завершился. Ученые выяснили, может ли базовая языковая модель формировать стабильные предпочтения без дополнительного обучения. В рамках второго этапа модель будут стимулировать к рассуждениям и рефлексии, обучая ее на собственных размышлениях.

«Мы, люди, учим собственную нейронную сеть непрерывно. Это происходит автоматически в процессе мышления. Нейросеть учится исключительно на чужих "мыслях"», — объяснил журналистам директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов. По его мнению, есть надежда, что если обучить нейросеть на ее собственных рассуждениях, то она сможет сформировать собственную точку зрения.

Эксперимент позволит глубже понять природу ИИ. Также в «Яндексе» рассчитывают, что новые подходы к нейросети позволят решить те задачи, которые не под силу актуальным моделям.

Ранее стало известно, что Сбер внедрил в нейросеть «ГигаЧат» навык для определения личных целей и способов их достижения. Сервис представили в преддверии международной конференции AI Journey.

