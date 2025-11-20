Экономика
Россиянам дали советы по уходу за авто зимой

Автоэксперт Кадаков посоветовал в зимний простой давать машине поработать
Часть россиян «консервирует» свои машины на зиму, но это не значит, что про них можно забыть. Как ухаживать за простаивающим транспортным средством в холодное время года рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Его слова передает RT.

Основная задача — уделить внимание аккумулятору. Он может разряжаться как сам, так и за счет систем, которые работают и во время простоя. Например, потребителем является охранная система, отметил специалист.

Кадаков посоветовал иногда давать машине поработать. «Лучший вариант — пойти раз в месяц запустить двигатель, дать машине поработать, чтобы аккумулятор подзарядился», — сказал он. Некоторые автомобилисты, которые вообще не планируют пользоваться своим транспортным средством зимой, вовсе отсоединяют аккумулятор, добавил эксперт.

Ранее руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев сообщил, что срок жизни зимней резины можно значительно увеличить при правильном хранении, стиле вождения и вводе в работу. Например, каждые две недели и перед длинными поездками следует проверять давление в шинах. Важно избегать резкого старта и торможения для сохранения шипов.

Россиянам также напомнили, что минимальная допустимая глубина протектора зимней шины составляет четыре миллиметра.

