Безработица в США подскочила до максимума за четыре года

CNBC: В сентябре безработица в США выросла до 4,4 процента

В сентябре 2025 года в США удалось создать значительно больше рабочих мест, чем ожидалось. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на отчет американского Бюро статистики труда.

Оказалось, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось за месяц на 119 тысяч, хотя консенсус-прогноз Dow Jones на сентябрь предполагал прибавку в 50 тысяч. В то же время уровень безработицы вырос до 4,4 процента, что оказалось самым высоким показателем с октября 2021 года. Более широкий показатель, включающий тех, кто не ищет работу или работает неполный рабочий день по экономическим причинам, упал до восьми процентов.

Средний почасовой заработок увеличился на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Полученные данные, как предполагается, свидетельствуют о том, что американские компании не желают ни нанимать много новых работников, ни увольнять в период необычной экономической нестабильности, спровоцированной действиями президента США Дональда Трампа.

Общее число занятых выросло на 251 тысячу человек, а численность рабочей силы — на 470 тысяч человек, достигнув нового рекорда в 171,2 миллиона.

Во второй половине августа CNN опубликовал материал, в котором предупредил, что увольнение Трампом прежнего руководителя Бюро статистики труда США Эрики Макэнтарфер «за публикацию разочаровывающих данных» может привести к тому, что Соединенные Штаты повторят судьбу Греции и Аргентины. Речь шла о том, что две эти страны в свое время манипулировали статистическими данными, что в итоге обернулось недоверием со стороны инвесторов.