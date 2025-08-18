Экономика
15:15, 18 августа 2025Экономика

Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

Кирилл Луцюк

Фото: Andrew Kelly / Reuters

После того как президент США Дональд Трамп уволил руководителя Бюро статистики труда США Эрику Макэнтарфер за публикацию разочаровывающих данных о занятости в стране, многие аналитики забеспокоились, что Соединенные Штаты могут повторить судьбу Греции или Аргентины. Соответствующий материал опубликовало CNN.

Издание обратило внимание, что нет никаких признаков того, что бюро как-то фальсифицировало статистику. Есть лишь заявления Белого дома. Бывший заместитель председателя Федеральной резервной системы Алан Блиндер назвал эту отставку очень опасным шагом на скользком склоне. Следующей проблемой станет манипулирование данными. Как пишет CNN, в настоящее время на карту поставлено здоровье всей американской экономики, от состояния которой прямо или косвенно зависит каждый человек на Земле. Между тем Греция и Аргентина уже показали, что бывает со странами, которые подверглись наказанию со стороны инвесторов за публикацию ложной статистики.

В частности, Греция из-за мошенничества, на которое пошли ее финансовые власти, пережила куда более тяжелые последствия мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Кредиторы, опасаясь реального состояния государственных финансов Греции, требовали все более высоких процентных ставок по облигациям. Последовавшие за этим меры жесткой экономии вызвали гнев рядового населения.

Аргентина, власти которой тоже в свое время решились на фальсификацию экономической статистики, многие годы не могла избавиться от «мусорного» кредитного рейтинга.

В первых числах августа Трамп уволил Макэнтарфер, назвав ее «политической назначенкой Байдена». Отчет, ставший причиной этой отставки, глава Белого дома посчитал сфальсифицированным в пользу «радикальных левых демократов», которые будто бы хотели скрыть реальные успехи действующей власти.

