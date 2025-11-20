Бузова пожаловалась на хроническую усталость и отсутствие нормального сна

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на хроническую усталость и отсутствие нормального сна. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка, которая на данный момент находится в Китае, поделилась видео, в котором рассказала, что ей тяжело вставать по утрам. «Уже с утра ни кофе не помогает, вообще не бодрит, ни патчи, ни душ контрастный. Усталость накапливается, сил нет. Прямо себя еле отодрала от кровати», — заявила Бузова.

Ранее Ольга Бузова заявила о готовности выйти замуж. Она выразила желание сыграть свадьбу, надеть свадебное платье и устроить девичник.