Бузова заявила о готовности к штампу в паспорте

Певица Ольга Бузова заявила, что готова выйти замуж

Российская певица Ольга Бузова заявила о готовности выйти замуж. Ее цитирует «Газета.ру».

По словам артистки, она «действительно понимает», что вышла бы замуж. Бузова выразила желание сыграть свадьбу, надеть свадебное платье и устроить девичник. «Как-то раньше я это отрицала все — наверное, сердце было больным. Было сложно вообще [представить] такое событие с другим человеком. Потому что мы всегда выходим замуж в первый и в последний раз», — отметила исполнительница.

Она добавила, что «не всегда это получается». «Я сейчас понимаю, что хочу замуж, хочу отношений, готова к серьезным отношениям со штампом в паспорте», — заключила певица.

Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Ольгой Бузовой. По его словам, они с артисткой ревностно относятся к творческим союзам друг друга с другими людьми.