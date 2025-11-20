Чтец по губам раскрыл странный вопрос Маска одному из гостей на ужине в Белом доме

DM: Маск спросил у гостя, считает ли он саудовского кронпринца террористом

Американский предприниматель, миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск во время торжественного ужина в Белом доме поинтересовался у одного из гостей, считает ли он наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана террористом. На это обратила внимание специалист по чтению по губам Никола Хиклинг, передает Daily Mail.

Уточняется, что с таким вопросом бизнесмен обратился к генеральному директору фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурла. Как отметила Хиклинг, собеседник Маска был ошарашен его словами.

Во вторник, 18 ноября, президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в Белом доме в честь Мухаммеда бен Сальмана. Среди гостей на мероприятии также были американский госсекретарь Марко Рубио, нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и глава Apple Тим Кук.

Ранее Трамп оценил свои отношения с Маском. Он назвал их хорошими, заявив, что предприниматель ему всегда нравился.