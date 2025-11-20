Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 20 ноября 2025Экономика

Рынок криптовалюты столкнулся с огромными потерями

Мировой рынок криптовалют потерял более триллиона долларов капитализации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Carles Mateo Aguila / Shutterstock / Fotodom

Падение курса биткоина в последние недели привело к тому, что мировой рынок криптовалют с 10 октября потерял уже более триллиона долларов, то есть четверть стоимости на тот момент. Об этом пишет Bloomberg.

В среднем рынок терял по 27 миллиардов долларов в день, дойдя до уровня 3,2 триллиона долларов. Накануне курс биткоина, в начале октября доходивший до 126 тысяч долларов, опускался ниже 90 тысяч долларов.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время крупнейшая криптовалюта может уйти ниже 85 тысяч долларов или даже 80 тысяч, что, впрочем, ниже апрельского минимума.

Распродажи биткоина объясняют политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая порождает неопределенность относительно дальнейшего снижения ставок (высокие ставки снижают привлекательность криптовалют), а также желанием большого количества инвесторов зафиксировать прибыль.

В то же время руководитель исследовательского отдела CoinShares Джеймс Баттерфилл отметил, что инвесторов беспокоит неопределенность макроэкономической ситуации. Они пытаются угадать дальнейшие движения криптовалют на основании действия крупных игроков, что усиливает волатильность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    «Калашников» выполнил контракт по СВЧ

    Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

    Брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские» объявили в розыск

    Мужчины в черном провели рейд на улицах Москвы

    Силуанов рассказал о подготовленном на случай изъятия российских активов плане

    В Совфеде отреагировали на новость о существовании плана из 28 пунктов по Украине

    Глава МИД Франции выступил против «капитуляции» Украины

    Глава СК возбудил дело в отношении российского судьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости