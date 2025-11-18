Стоимость биткоина обрушилась

Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля

Стоимость биткоина впервые с конца апреля опустилась ниже 90 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена самой популярной криптовалюты обрушилась на 5,96 процента. Монета на минимуме падала до 89,55 тысячи долларов.

Биткоин дешевеет после того, как в начале октября подорожал до исторически рекордных 126,2 тысячи долларов. Причинами называют неопределенность в американской экономике на фоне слов главы ФРС Джерома Пауэлла о неуверенности в снижении ставки в декабре. Также стоимость падает на фоне охлаждения фондового рынка и распродажи технологических акций.

Как заявил ранее младший аналитик Freedom Finance Global Турал Алиев Талех Оглу, резкое снижение стоимости биткоина связано скорее с перегруппировкой на рынке, который «очищается от избыточного плеча, а не разворачивается в полноценную распродажу».

