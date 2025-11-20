Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 20 ноября 2025Мир

Дочь экс-главы ЮАР связали с вербовкой бойцов для отправки на Украину

Bloomberg связал дочь экс-главы ЮАР Зумы с вербовкой бойцов на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дудузила Зума

Дудузила Зума. Фото: Alet Pretorius / Reuters

Дочь бывшего президента Южно-Африканской республики Джейкоба Зумы заподозрили в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для отправки на Украину). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и переписку женщины.

По данным издания, Дудузила Зума предлагала мужчинам пройти подготовку в России в качестве телохранителей для работы в ее партии. Около 20 африканцев приняли приглашение и отправились в Россию в июле, где подписали контракты и уехали на Украину. Утверждается, что они с августа не выходят на связь с родными.

Отмечается, что работа наемником или участие в боевых действиях на стороне другого правительства является преступлением в Южной Африке с 1998 года.

Ранее стало известно, что российские войска устранили наемников из ЮАР, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их удалось ликвидировать в районе Купянска Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине решили отвергнуть новый мирный план США. Что не устраивает политиков в Киеве и Европе?

    На Западе заявили о приближающим окончание конфликта на Украине событии

    Дочь экс-главы ЮАР связали с вербовкой бойцов для отправки на Украину

    В российском аэропорту «оживили» иностранную технику

    Раскрыты подробности о ядах в пиве для офицера Минобороны

    Обманчивый силуэт волка привел российского охотника к уголовному делу

    Губернатор раскрыл подробности ночной атаки на Воронежскую область

    Известный украинский комик раскрыл отношение к живущим в России коллегам

    15-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

    Перевод почти 400 тысяч рублей на чужой счет обернулся для россиянки 16 годами колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости