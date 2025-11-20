Bloomberg связал дочь экс-главы ЮАР Зумы с вербовкой бойцов на Украину

Дочь бывшего президента Южно-Африканской республики Джейкоба Зумы заподозрили в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для отправки на Украину). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и переписку женщины.

По данным издания, Дудузила Зума предлагала мужчинам пройти подготовку в России в качестве телохранителей для работы в ее партии. Около 20 африканцев приняли приглашение и отправились в Россию в июле, где подписали контракты и уехали на Украину. Утверждается, что они с августа не выходят на связь с родными.

Отмечается, что работа наемником или участие в боевых действиях на стороне другого правительства является преступлением в Южной Африке с 1998 года.

Ранее стало известно, что российские войска устранили наемников из ЮАР, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их удалось ликвидировать в районе Купянска Харьковской области.