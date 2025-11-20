Ценности
14:54, 20 ноября 2025

Егор Крид отрастил усы

Российский певец Егор Крид сменил имидж и показал фото с усами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @egorkreed

Российский певец Егор Крид показал фото после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,9 миллиона подписчиков.

31-летний артист предстал на размещенных кадрах в бордовом свитере и черных брюках. Также он уложил осветленные волосы волнами, дополнил образ серьгами в ушах и продемонстрировал отросшие усы.

«Усики — пропуск в…» — указал в подписи музыкант, пригласив фанатов на свои акустические концерты в декабре.

Ранее в ноябре исполнитель популярной песни «Мразиш», болгарский певец цыганского происхождения Азис в корсете вышел на сцену после смены имиджа.

