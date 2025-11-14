Ценности
Сменивший имидж исполнитель песни «Мразиш» вышел на сцену в корсете

Болгарский певец Азис вышел на сцену в блестящем корсете на концерте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @azis_online_new

Болгарский певец цыганского происхождения Азис (настоящее имя Васил Троянов Боянов) в корсете вышел на сцену после смены имиджа. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 852 тысячи подписчиков.

47-летний артист принял участие в концерте коллеги Галены. Он предстал перед зрителями в черном брючном костюме и упомянутом предмете гардероба серебристого оттенка с имитацией голого торса.

При этом исполнитель популярной песни «Мразиш» продемонстрировал коротко подстриженные черные волосы, а также густую бороду и усы.

В ноябре сообщалось, что американская певица и актриса Ариана Гранде впервые за три года сменила имидж.

