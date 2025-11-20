Еще в одном российском городе прогремели взрывы

Shot: Над Рязанью прогремело более десяти взрывов, в городе работает система ПВО

В ночь на четверг, 20 ноября, над Рязанью прогремели громкие взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, первые взрывы произошли после трех часов ночи и слышны до сих пор. В общей сложности прозвучало около десятка мощных хлопков в разных частях города.

По данным Shot, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), на данный момент уже сбили несколько воздушных целей.

Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого взрывы раздались над городом Новомосковск в Тульской области. Также о звуках пролета беспилотников сообщают жители Тулы