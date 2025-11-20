Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:53, 20 ноября 2025Россия

Еще в одном российском городе прогремели взрывы

Shot: Над Рязанью прогремело более десяти взрывов, в городе работает система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 20 ноября, над Рязанью прогремели громкие взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, первые взрывы произошли после трех часов ночи и слышны до сих пор. В общей сложности прозвучало около десятка мощных хлопков в разных частях города.

По данным Shot, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), на данный момент уже сбили несколько воздушных целей.

Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого взрывы раздались над городом Новомосковск в Тульской области. Также о звуках пролета беспилотников сообщают жители Тулы

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    Windows научилась защищаться от сбоев

    Российский командир спас бойцов от атаки дронов ВСУ

    Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

    Москвичам спрогнозировали дожди и теплую погоду

    Трамп одобрил новый мирный план по Украине

    Обнаружено место жительства столетнего ветерана СС

    Ким Кардашьян показала грудь крупным планом

    В США заявили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах

    В США раскрыли план против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости