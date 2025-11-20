Над российским городом раздались взрывы

Shot: Над Новомосковском в Тульской области прозвучали взрывы

Над городом Новомосковск в Тульской области раздались взрывы. Об этом 20 ноября сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам местных жителей, они проснулись от громких звуков примерно в 2:30 ночи. В общей сложности было слышно 5-7 взрывов. Также о звуках пролета беспилотников сообщают жители Тулы, пишет Shot.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России почти десятком умных бомб. Как рассказали журналистам в Минобороны, всего ВСУ попытались применить семь управляемых авиабомб. Все снаряды сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). О каких авиационных бомбах идет речь, как и о целях ВСУ, неизвестно.