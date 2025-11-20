Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:36, 20 ноября 2025Россия

Над российским городом раздались взрывы

Shot: Над Новомосковском в Тульской области прозвучали взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Над городом Новомосковск в Тульской области раздались взрывы. Об этом 20 ноября сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам местных жителей, они проснулись от громких звуков примерно в 2:30 ночи. В общей сложности было слышно 5-7 взрывов. Также о звуках пролета беспилотников сообщают жители Тулы, пишет Shot.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России почти десятком умных бомб. Как рассказали журналистам в Минобороны, всего ВСУ попытались применить семь управляемых авиабомб. Все снаряды сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). О каких авиационных бомбах идет речь, как и о целях ВСУ, неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    Windows научилась защищаться от сбоев

    Российский командир спас бойцов от атаки дронов ВСУ

    Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

    Москвичам спрогнозировали дожди и теплую погоду

    Трамп одобрил новый мирный план по Украине

    Обнаружено место жительства столетнего ветерана СС

    Ким Кардашьян показала грудь крупным планом

    В США заявили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах

    В США раскрыли план против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости